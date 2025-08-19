PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Montag (18.08.2025) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Fiat fuhr gegen 23.40 Uhr in der Mühlhäuser Straße. Als sie nach rechts in den Seeblickweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem 36-jährigen Fahrradfahrer zusammen, welcher die Fußgänger- und Radfahrerfurt passierte und dabei mutmaßlich das Rotlicht missachtete. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Fahrradfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

