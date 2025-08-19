POL-S: Fahrradfahrer schwer verletzt
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Montag (18.08.2025) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Fiat fuhr gegen 23.40 Uhr in der Mühlhäuser Straße. Als sie nach rechts in den Seeblickweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem 36-jährigen Fahrradfahrer zusammen, welcher die Fußgänger- und Radfahrerfurt passierte und dabei mutmaßlich das Rotlicht missachtete. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Fahrradfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.
