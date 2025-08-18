Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (13.08.2025) und Freitag (15.08.2025) in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Feldrand eingebrochen, bei einer Wohnung an der Mörikestraße scheiterten die Täter. An der Straße Am Feldrand hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Wertsachen im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Mörikestraße versuchten die Täter zwischen Mittwoch, 07.15 Uhr, und Samstag, 16.20 Uhr, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

