POL-S: Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgar-Vaihingen (ots)
Unbekannte haben zwischen Donnerstag (14.08.2025) und Freitag (15.08.2025) einen schwarzen Mercedes am Allmandring gestohlen. Der 23-jährige Fahrer stellte den Mercedes CLA gegen 17.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 28 ab. Als er am nächsten Tag gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, war der Mercedes mit dem Kennzeichen ES-KF 722 weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
