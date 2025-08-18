POL-S: Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagabend (15.08.2025) einen 38-jährigen Mann an der Marktstraße festgenommen, der im Verdacht steht, einem 37-Jährigen dessen Handy geraubt zu haben. Zwischen den Beiden kam es bereits im Verlauf des Tages zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als sie am Abend gegen 22.20 Uhr erneut an der Marktstraße aufeinandertrafen, versuchte der 38-Jährige dem ...

mehr