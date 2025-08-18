Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegelgläser und Mercedessterne gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (14.08.2025) und Freitag (15.08.2025) im Bereich der Alexanderstraße und Oskar-Schlemmer-Straße an mehreren Porsche Spiegelgläser und die Markenembleme von zwei Mercedes entfernt. Die Diebe entfernten an der Alexanderstraße zwischen 22.00 Uhr und 09.45 Uhr an zwei Porsche jeweils beide Spiegelgläser der Außenspiegel. An der Oskar-Schlemmer-Straße entfernten die Diebe zwischen 19.00 Uhr und 07.30 Uhr an zwei Mercedes die Mercedessterne und stahlen die Spiegelgläser von einem Porsche. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell