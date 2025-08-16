Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuglenker vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines weißen 5er BMW Kombi ist am Freitagabend (15.08.2025) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte den BMW-Fahrer, der in der Böheimstraße unterwegs war, gegen 23.55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Autofahrer missachtete daraufhin zwei rote Ampeln und fuhr ohne anzuhalten in den Heslacher Tunnel. Dort beschleunigte der BMW-Fahrer stark und überholte mehrere Fahrzeuge. Aufgrund seiner riskanten Fahrweise und der hohen Geschwindigkeit konnte der Unbekannte im Bereich Schattenring unerkannt flüchten. Gegen den Unbekannten wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zeugen und mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell