Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtigen nach Raub festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (15.08.2025) einen 38-jährigen Mann an der Marktstraße festgenommen, der im Verdacht steht, einem 37-Jährigen dessen Handy geraubt zu haben. Zwischen den Beiden kam es bereits im Verlauf des Tages zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als sie am Abend gegen 22.20 Uhr erneut an der Marktstraße aufeinandertrafen, versuchte der 38-Jährige dem Jüngeren das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Zudem soll er mehrfach mit den Fäusten in dessen Gesicht geschlagen haben. Der 37-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Hinzugekommene Passanten trennten die beiden Streitenden und hielten beide bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

