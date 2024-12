Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall zwischen Transporter und Traktor

Olbersleben (ots)

Ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters rangierte am Sonnabend in Olbersleben in einer Seitenstraße. Beim Rückwärtrsfahren beachtete er nicht den hinter ihm fahrenden Traktor, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei entstand am Traktor kein Schaden, jedoch am VW Transporter ein Schaden in Höhe von 1000,- EUR. Der Unfall wurde durch die Polizei Sömmerda aufgenommen. (FR)

