POL-S: Nach Geschlechtsverkehr erpresst - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgar-Bad Cannstattt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.08.2025) die Wohnungen von zwei 24-jährigen Männern und einer 22-jährigen Frau durchsucht, die im Verdacht stehen, einen 35 Jahre alten Mann erpresst zu haben. Die 22-Jährige trat Anfang Juli mit dem 35-Jährigen über soziale Netzwerke in Kontakt und sie vereinbarten, sich zum Geschlechtsverkehr zu treffen. Die 22-Jährige soll den Akt heimlich gefilmt haben. In der Folge forderten Unbekannte von dem 35-Jährigen 50.000 Euro und drohten mit der Veröffentlichung des Videos. Ermittlungen führten auf die Spur der 22-Jährigen und der beiden 24-Jährigen. Kriminalbeamte durchsuchten daraufhin die Wohnungen der Tatverdächtigen und beschlagnahmten diverse Mobiltelefone. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten alle drei auf freien Fuß. Die genaue Tatbeteiligung der Personen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

