POL-DA: Groß- Umstadt: Tödlicher Verkehrsunfall

Gemarkung Groß-Umstadt (ots)

Am Samstagmittag (05.07.) kam es auf der Landesstraße 3065 zwischen Kleestadt und Langstadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 12.05 Uhr ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Motorrad und Sozius die Landesstraße aus Richtung Kleestadt kommend in Richtung Langstadt. Etwa auf halber Strecke verlor der Motorradfahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 36-jährige so schwere Verletzungen zu, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 43-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Aschaffenburg, wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt. Die Landesstraße 3065 ist zum Berichtszeitpunkt noch voll gesperrt. An der Unfallstelle sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst/ Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie drei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz.

