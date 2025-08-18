Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 27-Jährigen erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann soll am Sonntag (17.08.2025) an der König-Karls-Brücke einen 27-jährigen Mann erpresst haben. Der 27-Jährige fuhr gegen 22.00 Uhr mit einem Auto auf der König-Karls-Brücke. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Mercedesstraße wartete er verkehrsbedingt, als er von dem 33-Jährigen angesprochen wurde. Der Tatverdächtige soll zuvor aus der Stadtbahn ausgestiegen sein und dann auf den 27-Jährigen zugekommen sein. Hierbei soll er unvermittelt, unter Vorhalt eines Messers, 30.000 Euro Bargeld von dem 27-Jährigen gefordert haben. Der 27-Jährige konnte mit seinem Auto davon fahren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

