Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (18.08.2025) in einem Lebensmittelgeschäft an der Martha-Schmidtmann-Straße Waren im Wert von rund 20 Euro gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm sich gegen 18.00 Uhr Waren aus der Warenauslage und steckte sie in seinen Rucksack. Anschließend verließ er den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Als ihn eine 52-jährige Angestellte außerhalb des Ladens ansprach, stieß der Unbekannte die 52-Jährige von sich weg und flüchtete in Richtung Krankenhaus Bad Cannstatt. Der Mann war zirka 170 Zentimeter groß, hatte eine Halbglatze und einen langen hellbraunen Vollbart. Er war bekleidet mit einem dunklen Shirt und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

