Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter Fahrer eines weißen BMW ist am Montag (18.08.2025) im Bereich der Thomas-Mann-Straße gegen zwei geparkte Autos gestoßen und danach davon gefahren. Der Unbekannte fuhr mit dem BMW 330i mit Münchener Kennzeichen gegen 22.00 Uhr in der Thomas-Mann-Straße Richtung Benzhaldenstraße. Er streifte einen Opel Corsa und stieß anschließend gegen einen Toyota Aygo. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte fanden den BMW nach einem Zeugenhinweis in der Kapfenburgstraße Ecke Wiener Straße unfallbeschädigt vor. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 11.000 Euro. Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

