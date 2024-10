POL-MS: Unbekannter bespuckt 33-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Bislang Unbekannte sind am Dienstagabend (15.10., 18:45 - 22:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Birkenweg eingebrochen und haben Schmuck und Goldmünzen entwendet. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und stiegen ins Haus ein. Hier durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertvollem. Die Täter entwendeten Schmuck und Goldmünzen und ...

