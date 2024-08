Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Po0lizei Andernach vom 15.08.-18.08.2024

Andernach (ots)

1.) Am 15.08.2024 kam es sowohl in Andernach als auch in Weißenthurm zu Anrufen angeblicher Mitarbeiters der Deutschen Bank sowie der Sparkasse.

Demnach seien die Konten der angerufenen Personen gehackt und mehrere Geldbeträge ins Ausland überwiesen worden. Dieses Geld könne nur zurückgebucht werden, wenn man die Freigabe erteile, bzw. die Push-TAN mitteilen würde. Nachdem dies getan war, wurden die Gespräche beendet.

Im Nachgang wurden Fehlbeträge von mehreren Tausend Euro auf den Konten festgestellt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, persönliche Daten - insbesondere Kontodaten - am Telefon weiterzugeben und im Zweifelsfall das zuständige Kreditinstitut über die im Internet veröffentlichten Rufnummern zurückzurufen. Auch die Weitergabe der Push-TAN sollte unter allen Umständen unterbleiben.

2.) In der Nacht zum Sonntag geriet das Kellerabteil einer Doppelhaushälfte in Mülheim-Kärlich in Brand. Der Rauch verbreitete sich zügig im gesamten Haus, sodass zwei Personen durch diesen leicht verletzt wurden.

Vermutet wird ein technischer Defekt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell