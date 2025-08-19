PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (18.08.2025) in der Friedrichstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein Skoda-Fahrer und ein Ford-Fahrer fuhren gegen 08.05 Uhr in der Friedrichstraße in Richtung Heilbronner Straße, als einer der beiden Fahrer auf Höhe der Hausnummer 9a mutmaßlich einen Fahrstreifenwechsel durchführte und dabei einen Unfall verursachte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

