POL-S: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (18.08.2025) in der Friedrichstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein Skoda-Fahrer und ein Ford-Fahrer fuhren gegen 08.05 Uhr in der Friedrichstraße in Richtung Heilbronner Straße, als einer der beiden Fahrer auf Höhe der Hausnummer 9a mutmaßlich einen Fahrstreifenwechsel durchführte und dabei einen Unfall verursachte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

