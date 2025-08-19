PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (17.08.2025) oder am Montag (18.08.2025) in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bopserweg eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Terrassentür ein und gelangten so in das Objekt. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

