POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Montag (18.08.2025) an der Badstraße ein Gravel Fahrrad gestohlen. Der Besitzer stellte gegen 21.30 Uhr sein weiß-beiges Fahrrad der Marke Canyon auf Höhe der Hausnummer 11 ab und schloss es mit dem Fahrrad eines Begleiters zusammen an. Wenige Minuten später kam er zurück und bemerkte, dass das Schloss geknackt und sein Gravel Fahrrad im Wert von rund 1900 Euro ...

mehr