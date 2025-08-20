PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizeibeamte angegriffen - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (18.08.2025) im Bereich des Oberen Schlossgarten zwei Männer im Alter von 20 und 27 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Beamte körperlich angegriffen und verletzt zu haben. Beamte beobachteten gegen 18.20 Uhr wie der 20-jähriger Mann im Bereich des Oberen Schlossgarten Betäubungsmittel kaufte. Als die Beamten den 20-Jährigen kontrollieren wollten, griff der Tatverdächtige die Beamten unvermittelt an. Während der Widerstandshandlung und des tätlichen Angriffes, mischte sich der 27-Jährigen ein und griff die Beamten ebenfalls körperlich an. Ein 25-jähriger und ein 26-jähriger Beamte zogen sich hierbei gravierende Verletzungen zu und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Beamten und brachten sie in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige und der 27-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurden am Dienstag (19.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

