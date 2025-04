Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Handwerker erbeutet Goldringe - 2504058

Langenfeld (ots)

Am Montag, 14. April 2025, verschaffte sich ein falscher Handwerker unter einem Vorwand Zutritt zu dem Einfamilienhaus einer 82-jährigen Seniorin in Langenfeld und entwendete Goldringe. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:40 Uhr klingelte es an der Tür der Langenfelderin in der Nähe der Brandsackerstraße in Berghausen. Ein Mann stellte sich der 82-Jährigen als Handwerker vor, der die Wasserleitungen prüfen müsse. Sie ließ den Unbekannten in ihr Haus. Erst nachdem er gegangen war, stellte die Seniorin den Diebstahl ihrer Goldringe fest.

Die 82-Jährige alarmierte richtigerweise die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Unbekannten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen.

Der Täter wird beschrieben als:

- ungefähr 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlank - mit dunklen Haaren - trug Arbeitskleidung

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Langenfeld bittet um Hinweise unter 02173 288-6310.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - aber Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der in Ihre Wohnung will.

