Polizei Mettmann

POL-ME: Passanten mit Messer bedroht: Polizei stellt Tatverdächtigen - 2504060

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

In Wülfrath hat die Polizei am Montagabend (14. April 2025) einen 24-jährigen Afghanen festgenommen, der zuvor mehrere Passanten in der Innenstadt mit einem Messer bedroht haben soll. Verletzt wurde niemand.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein bis dato noch unbekannter Mann gegen 22 Uhr zu Fuß entlang der Goethestraße unterwegs. Hierbei soll er auf Höhe des dortigen Taxistandes zufällig vorbeikommende Passanten mit einem Messer bedroht haben.

Ein Taxifahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die schnell mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort war und den Verdächtigen nur wenige Minuten später stellen und vorläufig festnehmen konnte.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte einen verbotenen Schlagring sicher. Das Messer hatte der Mann in ein Gebüsch geworfen, wo es jedoch von der Polizei gefunden und ebenfalls sichergestellt werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 24-jährigen in Wülfrath gemeldeten Afghanen handelte. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen stellte sich anschließend heraus, dass der 24-Jährige bereits gegen 21:45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Kirschbaumstraße randaliert und dort mit Steinen um sich geworfen haben soll.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen - gegen ihn wurde jedoch ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell