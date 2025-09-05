PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti an Sitzbank: 13-Jähriger festgestellt

Ranis (ots)

Am Donnerstagabend beobachteten Zeugen in der Windmühlenstraße in Ranis einen Jugendlichen, der eine Sitzbank beschmierte. Die alarmierte Polizei traf vor Ort sowohl den Hinweisgeber als auch den Tatverdächtigen an.

Der 13-Jährige hatte mit einem Acrylstift eine Buchstabenkombination (ohne politischen Hintergrund) in einer Größe von etwa 20 x 15 Zentimetern auf die Bank geschrieben und diese dadurch beschädigt. Der verwendete Stift wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:09

    LPI-SLF: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden, ohne Verletzte

    Drognitz (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Ortsstraße in Drognitz zu einem Brand mehrerer Wohngebäude. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, nachdem zwei Wohnhäuser samt angrenzender Scheunen aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen standen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Dennoch ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:13

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Steinach (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in Steinach die 64-jährige Fahrerin eines PKW. Der mit ihr durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:12

    LPI-SLF: Verkehrsunfall im Pörzbergtunnel

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 09.20 Uhr, befuhr der 87-jährige Fahrer eines PKW die B90 aus Richtung Rudolstadt in Richtung Erfurt. Im Pörzbergtunnel nutzte er den falschen Fahrstreifen und war somit als Geisterfahrer unterwegs. Mindestens drei entgegenkommende Fahrzeuge mussten nach rechts auf den Gehweg ausweichen und anhalten. Mit einem dieser Fahrzeuge kam es dennoch zu einer seitlichen Berührung. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren