Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti an Sitzbank: 13-Jähriger festgestellt

Ranis (ots)

Am Donnerstagabend beobachteten Zeugen in der Windmühlenstraße in Ranis einen Jugendlichen, der eine Sitzbank beschmierte. Die alarmierte Polizei traf vor Ort sowohl den Hinweisgeber als auch den Tatverdächtigen an.

Der 13-Jährige hatte mit einem Acrylstift eine Buchstabenkombination (ohne politischen Hintergrund) in einer Größe von etwa 20 x 15 Zentimetern auf die Bank geschrieben und diese dadurch beschädigt. Der verwendete Stift wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti.

