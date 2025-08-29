PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in Kelsterbach gesucht

Kelsterbach, Am Südpark (ots)

Am Mittwoch (27.08.) gegen 8 Uhr verlor ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Zaun in der Südlichen Ringstraße gegenüber vom Parkhaus Platzhirsch. Der Zaun wurde dabei beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch nicht bekannte Zeugen beobachtet.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der 06107-71980.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach
Telefon: 06107-71980

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

