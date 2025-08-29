POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in Kelsterbach gesucht
Kelsterbach, Am Südpark (ots)
Am Mittwoch (27.08.) gegen 8 Uhr verlor ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Zaun in der Südlichen Ringstraße gegenüber vom Parkhaus Platzhirsch. Der Zaun wurde dabei beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch nicht bekannte Zeugen beobachtet.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der 06107-71980.
