Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vandale beschmiert Wand

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Vandale beschmierte nach derzeitigen Erkenntnissen in der Carl-Ulrich-Straße eine Wand mit einem Schriftzug. Hierfür nutzte er rote Sprühfarbe. Gegen 3.15 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den Vorfall. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Der unbekannte Mann soll kurze dunkle Haare getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer Steppjacke und einer Gesichtsmaske bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

