PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vandale beschmiert Wand
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Vandale beschmierte nach derzeitigen Erkenntnissen in der Carl-Ulrich-Straße eine Wand mit einem Schriftzug. Hierfür nutzte er rote Sprühfarbe. Gegen 3.15 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den Vorfall. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Der unbekannte Mann soll kurze dunkle Haare getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer Steppjacke und einer Gesichtsmaske bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren