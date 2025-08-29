PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Einfamilienhaus
Wer hat etwas beobachtet?

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Dienstag (26.8.), 23.30 Uhr, und Donnerstag (28.8.), 10.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Schmelz" ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer konnte etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

