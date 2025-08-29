PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der B45

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (29.08.) gegen 02:00 Uhr kam es auf der B45 in Höhe der Haxenmühle zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eines blauen Opel Vectra von der Höchster Straße in Groß-Umstadt auf die B45 in Fahrtrichtung Höchst einbiegen. Hierbei verlor der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam an der Leitplanke zum Liegen. Die Streife vor Ort konnte lediglich das leere Fahrzeug feststellen. Auf Grund von Fahndungsmaßnahmen und des unbekannten Verletzungsbildes waren neben der Polizeistationen Dieburg und Höchst und einer Polizeihundestreife auch ein Hubschrauber der Polizei vor Ort. Es wird vermutet, dass der Verkehrsteilnehmer sich vor Eintreffen der Streifen fußläufig in Richtung Höchst entfernte.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK Hintner
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 18:05

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Zwischen Mittwoch (27.08) und Donnerstag (28.08) wurde im Einmündungsbereich Klärwerkstraße Ecke Rosenaustraße durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gerüst auf einem Grundstück beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete dann vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:45

    POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeug entwendet

    Heppenheim (ots) - Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (28.08.), in der Zeit zwischen 7.40 und 13.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen "Am Frondweinberg" über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Opel ein und entwendeten dort die Handtasche. Zeugen, denen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:31

    POL-DA: Lindenfels: Burgkiosk im Visier von Einbrechern/Zwei Jugendliche festgenommen

    Lindenfels (ots) - In der Burgstraße ereignete sich am Mittwochmorgen (27.08.) ein Einbruch in das dortige Burgkiosk. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst Zugang und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend einen geringen Geldbetrag und Lebensmittel. Weiterhin beschädigten sie auch den Innenraum des Kiosks. Sie richteten so insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren