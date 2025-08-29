Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der B45

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (29.08.) gegen 02:00 Uhr kam es auf der B45 in Höhe der Haxenmühle zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eines blauen Opel Vectra von der Höchster Straße in Groß-Umstadt auf die B45 in Fahrtrichtung Höchst einbiegen. Hierbei verlor der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam an der Leitplanke zum Liegen. Die Streife vor Ort konnte lediglich das leere Fahrzeug feststellen. Auf Grund von Fahndungsmaßnahmen und des unbekannten Verletzungsbildes waren neben der Polizeistationen Dieburg und Höchst und einer Polizeihundestreife auch ein Hubschrauber der Polizei vor Ort. Es wird vermutet, dass der Verkehrsteilnehmer sich vor Eintreffen der Streifen fußläufig in Richtung Höchst entfernte.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell