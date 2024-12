Polizei Braunschweig

POL-BS: Die Polizeidirektion Braunschweig erzielt durch Benefizveranstaltungen über 7.950 Euro für die Wiederbewaldung des Harzes

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 19.12.2024

Die Polizeidirektion Braunschweig konnte im Rahmen zweier traditioneller Veranstaltungen und dank einer großzügigen Einzelspende eine Spendensumme von 7.953,70 Euro für die Wiederbewaldung des Harzes durch die Niedersächsischen Landesforsten erzielen.

Den Auftakt machte das 27. Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen, das am 29. November 2024 unter dem Motto "Mit Musik helfen" stattfand. Organisiert von der Polizeidirektion Braunschweig und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, bot das Konzert eine musikalische Vielfalt, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Der Erlös des Abends in Höhe von 5.000 Euro wurde durch den Vorsitzenden des Vereins "Freunde der Polizei", Franz Mahncke, und den Polizeipräsidenten Michael Pientka symbolisch an Ralf Krüger, Forstamtsleiter Clausthal, übergeben. Erhöht wurde die Spendensumme im Nachgang durch eine großzügige Einzelspende eines Konzertbesuchers in Höhe von 2.500 Euro.

Ein weiterer Höhepunkt war der Gottesdienst für Polizeibedienstete, der am 10. Dezember 2024 im Braunschweiger Dom St. Blasii stattfand. Musikalisch gestaltet durch den Braunschweiger Polizeichor und das Bläserensemble der Polizeiinspektion Gifhorn, bot der Abend einen besinnlichen Rahmen zur Adventszeit. Dabei wurden 453,70 Euro an Spenden gesammelt, die ebenfalls dem Naturschutzprojekt zugutekommen.

Die Polizeidirektion Braunschweig bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern. Mit diesem Engagement wurde ein bedeutender Beitrag zum Schutz und Erhalt der Natur im Harz geleistet.

