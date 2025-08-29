PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Heppenheim: 17 Linienbusse überprüft/Neun Busse ohne jegliche Beanstandung

Lampertheim/Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (28.08.) überprüften Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeistationen Heppenheim und Lampertheim, in Zusammenarbeit mit der Abteilung ÖPNV & Mobilität des Kreises Bergstraße, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Am Morgen wurde der Schülerverkehr am Schulzentrum in Lampertheim überwacht. Anschließend fanden weitere Kontrollen am Bahnhof in Heppenheim statt. In der Zeit zwischen 07.00 und 11.00 Uhr wurden so insgesamt 17 Linienbusse einschließlich ihrer Fahrer- und Fahrerinnen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei zwei Linienbussen, die morgens Schülerinnen und Schüler transportierten, wurden Mängel an der Reversiereinrichtung der Fahrgasttüren festgestellt. Dieses System dient dazu, dass sich die Türen bei Widerstand wieder selbstständig öffnen, um so Verletzungen zu verhindern. Hier konnte festgestellt werden, dass der aufzubringende Widerstand deutlich zu hoch war. Die Fahrer zeigten sich verständnisvoll und gaben an, umgehend zum Unternehmen zurückzufahren und den Bus auszutauschen.

Während einer späteren Kontrolle am Bahnhof Heppenheim fragte ein Fahrgast den Fahrer, ob er eine bestimmte Haltestelle anfahren würde. Der Fahrer reagierte jedoch recht unwirsch und antwortete, dass der Fahrgast sich anhand der Fahrplanaushänge selbst informieren solle. Dies entspricht nicht dem rücksichtsvollen und besonnenen Verhalten, welches von dem Fahrpersonal anhand der BOKraft erwartet wird.

Zwei weitere Busfahrer führten weder ihren Führerschein noch ihren Nachweis zur Berufskraftfahrerqualifikation mit sich. Anhand von Fotos auf ihren Smartphones und Abgleichen mit den polizeilichen Auskunftssystemen konnten jedoch sämtliche Zweifel am Vorliegen der Dokumente ausgeräumt werden. Ansonsten wurden lediglich fehlende oder mangelhafte Ausrüstungsgegenstände (Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher und Unterlegkeile) von den Ordnungshütern beanstandet.

Insgesamt zogen die Kontrolleure ein positives Fazit. Neun der 17 Linienbusse konnten die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 05:53

    POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der B45

    Groß-Umstadt (ots) - Am Freitag (29.08.) gegen 02:00 Uhr kam es auf der B45 in Höhe der Haxenmühle zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eines blauen Opel Vectra von der Höchster Straße in Groß-Umstadt auf die B45 in Fahrtrichtung Höchst einbiegen. Hierbei verlor der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam an der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 18:05

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Zwischen Mittwoch (27.08) und Donnerstag (28.08) wurde im Einmündungsbereich Klärwerkstraße Ecke Rosenaustraße durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gerüst auf einem Grundstück beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete dann vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:45

    POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeug entwendet

    Heppenheim (ots) - Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (28.08.), in der Zeit zwischen 7.40 und 13.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen "Am Frondweinberg" über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Opel ein und entwendeten dort die Handtasche. Zeugen, denen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren