POL-DA: Michelstadt: Königspython auf Campgelände/Schlange übernachtet auf Polizeiwache

Michelstadt (ots)

Auf dem CVJM-Jugendcamp am Stadion in Michelstadt wurde am Donnerstagabend (28.08.), gegen 18.30 Uhr, ein etwa ein Meter großer Königspython gefunden. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Erbach brachten das Tier in einem Eimer mit Luftlöchern unter. Anschließend konnte die Schlange die Nacht in aller Ruhe auf der Polizeiwache verbringen.

Im Laufe des heutigen Tages soll der Königspython durch die Polizei einer artgerechten Unterbringung zugeführt werden. Diese Schlange bewohnt eigentlich die Tropen West- und Zentralafrikas und ernährt sich von Vögeln und kleinen Säugetieren, wie zum Beispiel Mäusen oder Ratten. Wie alle Mitglieder der Familie ist sie eine ungiftige Würgeschlange.

