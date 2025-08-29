Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen Bürogebäude ins Visier

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwoch (27.8.) und Donnerstag (28.8.) von 18 bis 7.30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Hilpertstraße eingebrochen sein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und brachen mehrere Schränke auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Unbekannten Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 entgegen.

