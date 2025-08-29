Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abgelenkt und bestohlen

Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekanntes kriminelles Duo hatte am Donnerstag (28.8.) in der Liebigstraße nichts Gutes im Sinn. Gegen 16.30 Uhr sprach eine bislang unbekannte Täterin, im Beisein ihres Komplizen, unvermittelt eine 66-jährige Seniorin an und boten ihr eine Halskette zum Kauf an. Dabei traten sie ungefragt an die Dame heran und zeigten ihr die vermeintliche Ware. Diesen Moment der Ablenkung nutzte die Täterin offenbar und entwendete ihre am Hals getragene Halskette im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu den beiden Unbekannten sind folgende Details bekannt: Die Täterin wurde als etwa 50 Jahre alt geschätzt. Sie soll schulterlange schwarze Haare getragen und mit einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein. Ihr männlicher Begleiter wurde auf ein Alter von etwa 35 Jahren geschätzt. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hatte kurze dunkle Haare.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

