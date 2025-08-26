Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Schlafzimmerfenster geöffnet

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter drangen am Montag (25.08.2025) im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:10 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Straße Im Papendiek in Herford ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, indem sie ein in gekippter Position stehendes Erdgeschossfenster gewaltsam öffneten. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

