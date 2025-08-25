PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Enger (ots)

(hd) Am Samstag (23.08.2025) stellte eine 63-Jährige ihren Ford Focus gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße in Enger ab. Als sie nach ca. 30 Minuten zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie eine deutliche Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel feststellen. Dieser war großflächig eingedrückt worden. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 1500,- Euro beziffert. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Ford kollidiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und eine Schadensregulierung einzuleiten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

