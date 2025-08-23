PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlungslagen am Wochenende - Polizei begleitet Demo

Herford (ots)

(um) Am heutigen Tage fanden am Gänsemarkt verschiedene demonstrative Aktionen statt. Die Versammlungen waren unter Auflagen der Polizei Herford bestätigt worden. Das Motto zweier Versammlungen war dem "Querdenker" Spektrum zuzuordnen. Die Veranstalter nutzten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Form der freien Meinungsäußerung aus. Dem entgegen stellte sich eine Versammlung ebenfalls am Eingang Gänsemarkt / Janup, die sich aus dem bürgerlichen Lager verschiedener Parteien und Gruppierungen zusammensetzte. In der Spitze schlossen sich 150 Personen einem Aufzug durch den Innenstadtbereich Herford an. Die Versammlung verliefen ohne Zwischenfälle oder Störungen und endete gegen 17:00 Uhr. Zeitgleich war die Innenstadt sehr belebt mit Markt und den Feierlichkeiten rund um das Rathaus, die Marienkirche und den Alten Markt. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz zum Einsatzkonzept. Zudem konnten die Verkehrsstörungen aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen auf ein Minimum begrenzt werden. Die Polizei Herford bedankt sich bei allen Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Herford für ihr Verständnis.

