Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtaschenraub - Radfahrer entreißt Löhnerin die Handtasche

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ging eine 65-jährige gegen 12:00 Uhr über den Weg Am Fichtensee in Löhne in Richtung eines nahegelegenen Warenhauses. Als sie sich in Höhe der Unterführung der Autobahn A30 befand, näherte sich von hinten ein Radfahrer. Dieser entriss der Löhnerin in der Vorbeifahrt die Handtasche und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Die entwendete Handtasche enthielt Bargeld, Debitkarten, Ausweisdokumente und diverse persönliche Papiere. Aufgrund der Dynamik der Situation kann die Geschädigte den Täter derzeit nicht näher beschreiben. Die Kriminalpolizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter machen können, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

