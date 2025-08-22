PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtaschenraub - Radfahrer entreißt Löhnerin die Handtasche

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ging eine 65-jährige gegen 12:00 Uhr über den Weg Am Fichtensee in Löhne in Richtung eines nahegelegenen Warenhauses. Als sie sich in Höhe der Unterführung der Autobahn A30 befand, näherte sich von hinten ein Radfahrer. Dieser entriss der Löhnerin in der Vorbeifahrt die Handtasche und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Die entwendete Handtasche enthielt Bargeld, Debitkarten, Ausweisdokumente und diverse persönliche Papiere. Aufgrund der Dynamik der Situation kann die Geschädigte den Täter derzeit nicht näher beschreiben. Die Kriminalpolizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter machen können, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 07:31

    POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Fenster beschädigt

    Herford (ots) - (hd) Am Mittwoch (20.08.2025) nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Wohnhaus an der Falkendieker Straße in Herford einzubrechen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein neben der Terrasse befindliches Fenster und drangen über dieses in die Wohnräume ein. Dort suchten ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:30

    POL-HF: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

    Herford (ots) - (hd) Am Mittwoch (20.08.2025) ereignete sich um 14:10 Uhr in Herford an der Einmündung Bielefelder Straße / Westring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 20-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Opel Corsa den Westring in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Dort beabsichtigte er von der verkehrsrechtlich untergeordneten Straße ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:47

    POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Aufmerksame Nachbarn verhindern Tatausführung

    Hiddenhausen (ots) - (hd) Am Dienstag (19.08.2025) beabsichtigten drei Einbrecher gegen 14:00 Uhr die kurzzeitige Abwesenheit einer Hauseigentümerin auszunutzen, um in ein Wohnhaus an der Bünder Straße in Hiddenhausen einzusteigen. Hierzu suchten sie, ausgestattet mit mehreren Werkzeugen, die Gebäuderückseite auf. Dort versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren