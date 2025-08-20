Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Aufmerksame Nachbarn verhindern Tatausführung

Hiddenhausen (ots)

(hd) Am Dienstag (19.08.2025) beabsichtigten drei Einbrecher gegen 14:00 Uhr die kurzzeitige Abwesenheit einer Hauseigentümerin auszunutzen, um in ein Wohnhaus an der Bünder Straße in Hiddenhausen einzusteigen. Hierzu suchten sie, ausgestattet mit mehreren Werkzeugen, die Gebäuderückseite auf. Dort versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Nachbarin wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Zudem verständigte sie einen weiteren Anwohner. Dieser suchte die Tatörtlichkeit auf und sprach die drei Verdächtigen an. Diese behaupteten, dass sie lediglich Arbeiten am Gebäude ausgeführt hätten. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Bünde. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten sie zunächst nicht mehr angetroffen werden. Die drei Personen können näher beschrieben werden. Bei dem ersten Verdächtigen handelt es sich um einen ca. 50 bis 55 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er ist ca. 170 - 175 cm groß, hat eine schlanke Statur und war u.a. mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Base Cap bekleidet. Die zweite Person ist männlich, südländisch aussehend, ca. 30 bis 40 Jahre alt und von normaler Statur. Diese Person trug einen Vollbart und hat eine Glatze. Sie war u.a. mit einem dunklen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet. Die dritte Person, ebenfalls männlich, südländisch aussehend und ca. 30 - 40 Jahre alt, ist lediglich 160 - 170 cm groß und hat eine stämmige Figur. Sie war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität der beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

