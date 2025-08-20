PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Zwei Menschen verletzt

Löhne (ots)

(hd) Am Dienstag (19.08.2025) ereignete sich um 12:30 Uhr in Löhne ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Eine 40-jährige Herforderin befuhr mit ihrem Audi die Falscheider Straße in Fahrtrichtung Bünder Straße. Dort beabsichtigte sie von der verkehrsrechtlich untergeordneten Straße in Richtung Kirchlengern, abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die die Pkw-Fahrerin, als auch der 22-jährige Motorradfahrer wurden dadurch verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten mussten Krankenhäusern zugeführt werden. Der Pkw und das Motorrad wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 24.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

