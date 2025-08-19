Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tiergefahr - Würgeschlange im Kompost entdeckt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(hd) Am Montag (18.08.2025) machte eine 58-jährige Herforderin gegen 15:00 Uhr eine ungewöhnliche Entdeckung. Auf dem Komposthaufen ihres am Heimstättenweg in Herford gelegenen Gartens lag eine große Schlange. Durch die hinzugezogene Polizei und einen besonders geschulten Mitarbeiter des Tierparks wurde das Tier näher in Augenschein genommen. Tatsächlich handelte es sich um eine ca. 2,50 m lange Würgeschlange - dem ersten Anschein nach eine Boa Constrictor. Wie das Tier in den Garten gelangen konnte ist derzeit unklar. Die Schlange wurde inzwischen in artgerechte Verwahrung genommen. Personen, die Angaben zur Herkunft des Tieres oder einem möglichen Eigentümer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell