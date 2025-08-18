PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Heckscheibe einer Baumaschine zerstört

Herford (ots)

(hd) Am vergangenen Freitag (15.08.2025) stellten die Mitarbeiter eines Bauunternehmens um 07:15 Uhr einen Schaden an einer an der Neumarkstraße in Herford abgestellten Baumaschine fest. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar ein mittels Bauzäunen abgesperrtes Gelände betreten und dort mit einem faustgroßen Stein die Heckscheibe eines Baggers eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

