Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter scheitern an Türen beim Einbruch

Hiddenhausen (ots)

(um) Gleich an zwei Häusern an der Maschstraße versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich einzubrechen. Die Taten geschahen in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, vermutlich eher in der Nacht zum Donnerstag (14.08.). Die Einbrecher hebelten dabei in einem Fall an der Haustür und in einem weiteren Fall an einer Kellertür bevor sie erfolglos blieben. Die Schäden werden auf mehrere hundert Euro angegeben, welche der Vermietergesellschaft entstanden sind. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

