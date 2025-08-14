PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mann randaliert in Supermarkt - Polizei nimmt Engeraner in Gewahrsam

Spenge (ots)

(jd) Am späten Nachmittag zeigte sich ein bis dahin Unbekannter den Kunden eines Supermarktes an der Langen Straße gegenüber verbal aggressiv. Mitarbeiter des Verbrauchermarktes verständigten die Polizei, da der Mann es nicht unterließ, zu randalieren. Vor Ort angekommen, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus - diesem widersetzte sich der Mann, bei dem es sich um einen 51-jährigen Mann aus Enger handelt, mehrfach. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Engeraner dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Da er zudem deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, was ein entsprechender Test bestätigte, wurden Blutproben entnommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

