Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nissan prallt in Gartenzaun - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss und flüchtet

Rödinghausen (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (13.08.) fuhr ein bis dahin Unbekannter gegen 00.10 Uhr mit seinem Nissan auf der Bünder Straße in Richtung Markendorfer Straße. Beim Einbiegen in die Straße "Im Stüfken" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal in einen angrenzenden Gartenzaun. Ein Zeuge sah dann, dass der Fahrer sein Auto verließ, den Schaden begutachtete und dann seine Fahrt fortsetzte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Nissen an der Halteranschrift in Rödinghausen festgestellt werden. Hier befand sich auch der von dem Zeugen beschriebene Fahrer, bei dem es sich um einen 32-Jährigen handelt, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der Rödinghauser wurde zur Polizeiwache in Bünde gebracht, wo Blutproben entnommen wurden. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren