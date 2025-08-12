PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) In der Nacht zu Montag (11.08.) drangen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk an der Königstraße ein. Mittels eines Werkzeugs öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um so in das Ladeninnere zu gelangen. Aus dem Kiosk entwendeten sie sodann eine größere Menge Tabakwaren, die einen Wert im insgesamt fünfstelligen Bereich haben. Nach ersten Ermittlungen liegt die Tatzeit in der Nacht zwischen 1.55 und 2.50 Uhr. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Königstraße etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
