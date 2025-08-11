Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Mann aus Bad Salzuflen fährt alkoholisiert Fahrrad

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Freitag (08.08.), um 21.37 Uhr einen Fahrradfahrer. Dieser fuhr ohne Beleuchtung auf dem linken Gehweg der Salzufler Straße und überquerte dann die Straße zum rechten Fahrbahnrand hin, um in Richtung Bad Salzuflen weiterzufahren. Der bis dahin Unbekannte wurde zum Anhalten aufgefordert. Zunächst setzte er seine Fahrt fort, hielt dann aber doch an. Nachdem er zum Stillstand kam, gelang es ihm nur mit Mühe, nicht mit seinem Fahrrad in einen angrenzenden Busch zu fallen. In der Atemluft des Mannes, bei dem es sich um einen 35-Jährigen aus Bad Salzuflen handelt, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann dann zur Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige vor Ort entlassen.

