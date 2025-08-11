PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Mann aus Bad Salzuflen fährt alkoholisiert Fahrrad

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Freitag (08.08.), um 21.37 Uhr einen Fahrradfahrer. Dieser fuhr ohne Beleuchtung auf dem linken Gehweg der Salzufler Straße und überquerte dann die Straße zum rechten Fahrbahnrand hin, um in Richtung Bad Salzuflen weiterzufahren. Der bis dahin Unbekannte wurde zum Anhalten aufgefordert. Zunächst setzte er seine Fahrt fort, hielt dann aber doch an. Nachdem er zum Stillstand kam, gelang es ihm nur mit Mühe, nicht mit seinem Fahrrad in einen angrenzenden Busch zu fallen. In der Atemluft des Mannes, bei dem es sich um einen 35-Jährigen aus Bad Salzuflen handelt, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann dann zur Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:36

    POL-HF: Verkehrsunfall - Skoda prallt in Weidezaun

    Hiddenhausen (ots) - (jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag (09.08.), um 6.50 Uhr eine Bünderin verletzt. Sie fuhr mit ihrem Citroen auf der Mühlenstraße in Richtung Oetinghausen. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, auf Höhe der Kreuzung Mühlenstraße / Wittekindstraße nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 07:56

    POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Bargeld aus Tresor entwendet

    Kirchlengern (ots) - (hd) In der Nacht von Mittwoch (06.08.2025) auf Donnerstag (07.08.2025) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Elsestraße in Kirchlengern ein, indem sie ein Fenster und eine Stahltür beschädigten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume. Hier fanden sie einen Tresorschlüssel vor. Mit diesem konnten sie das vorhandene Wertbehältnis öffnen und Bargeld sowie mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren