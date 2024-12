POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B42

Asbach (ots) - Am gestrige Sonntag kam es in den Asbacher Ortsteilen Bennau und Germscheid jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Terrassentüre beziehungsweise eine Balkontüre auf und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. In beiden Fällen wurden Schmuckgegenstände entwendet. ...

