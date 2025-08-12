Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen frontal zusammen - Hiddenhauser leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (09.08) ereignete sich gegen 20.35 Uhr an der Bünder Straße ein Unfall. Ein 35-jähriger Hiddenhauser fuhr mit seinem Fahrrad auf dem angrenzenden Geh- und Radweg in Richtung Herford. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung auf dem Geh- und Radweg. Obwohl der 16-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Radfahrer. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

