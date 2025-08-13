PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld

Herford (ots)

(jd) Die Eigentümerin eines Hauses an der Eimterstraße war nicht mal eine Stunde lang außer Haus - doch diese kurze Zeitspanne nutzten bisher Unbekannte, um einzubrechen. Als die Frau gestern (12.08.) gegen 11.30 Uhr in die Eimterstraße zurückkehrte, nachdem sie gegen 10.40 Uhr das Haus verlassen hatte, sah sie, dass Rollläden hochgedrückt waren und sich der oder die unbekannten dann durch das Fenster gewaltsam Zutritt verschafft haben. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen nach einer ersten Durchsicht Bargeld und diversen Goldschmuck an sich. Anschließend verließen sie das Haus durch die Terrassentür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

