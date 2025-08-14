Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Motorradfahrer rutscht über Fahrbahn

Vlotho (ots)

(jd) Ein 29-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr am Sonntag (10.08.), um 21.05 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Herforder Straße in Richtung Exter und beabsichtigte, nach links auf die Neue Landstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich verlor er auf Getreidekörnern, die sich auf der Fahrbahn befanden, die Kontrolle über sein Motorrad und geriet ins Rutschen. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Unfall entstanden Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite des Motorrads. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass aktuell größere landwirtschaftliche Maschinen unterwegs sind. Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer sollten daher mit angepasster Geschwindigkeit fahren und auf einen möglichst großen Sicherheitsabstand achten. Überholvorgänge sollten nur dann getätigt werden, wenn sie gefahrenlos möglich sind und eine freie Sicht vorherrscht - Länge und Breite der Maschine und Gespanne sollten nicht unterschätzt werden.

