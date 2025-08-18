Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Ladendieb stößt Detektiv zur Seite und entkommt

Löhne (ots)

(hd) Am Freitag (15.08.2025) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 17:35 Uhr einen Diebstahl in einem Warenhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne. Ein junger Mann hatte mehrere Tabakpäckchen im Gesamtwert von ca. 110,- Euro eingesteckt und sich mit diesem zum Ausgang des Marktes begeben, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Verdächtigen daraufhin an. Dieser versuchte sogleich wegzulaufen. Der Detektiv ergriff den Mann, um eine Flucht zu verhindern. Dies gelang allerdings nicht. Der Dieb versetzte ihm einen kräftigen Stoß und setzte seine Flucht fort. Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, schlank, kurzes blondes Haar, Kinnbart, Tätowierung am linken Unterarm, bekleidet mit einem schwarzen Tanktop, einer kurzen weißen Hose und schwarzen Turnschuhen. Weiterhin führte er eine Sonnenbrille mit blauen Gläsern und einen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

