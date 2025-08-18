PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Ladendieb stößt Detektiv zur Seite und entkommt

Löhne (ots)

(hd) Am Freitag (15.08.2025) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 17:35 Uhr einen Diebstahl in einem Warenhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne. Ein junger Mann hatte mehrere Tabakpäckchen im Gesamtwert von ca. 110,- Euro eingesteckt und sich mit diesem zum Ausgang des Marktes begeben, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Verdächtigen daraufhin an. Dieser versuchte sogleich wegzulaufen. Der Detektiv ergriff den Mann, um eine Flucht zu verhindern. Dies gelang allerdings nicht. Der Dieb versetzte ihm einen kräftigen Stoß und setzte seine Flucht fort. Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, schlank, kurzes blondes Haar, Kinnbart, Tätowierung am linken Unterarm, bekleidet mit einem schwarzen Tanktop, einer kurzen weißen Hose und schwarzen Turnschuhen. Weiterhin führte er eine Sonnenbrille mit blauen Gläsern und einen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 11:09

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter scheitern an Türen beim Einbruch

    Hiddenhausen (ots) - (um) Gleich an zwei Häusern an der Maschstraße versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich einzubrechen. Die Taten geschahen in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, vermutlich eher in der Nacht zum Donnerstag (14.08.). Die Einbrecher hebelten dabei in einem Fall an der Haustür und in einem weiteren Fall an einer Kellertür bevor sie erfolglos ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:42

    POL-HF: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz - Zwei Personen auf E-Scooter

    Bünde (ots) - (um) Das Team im Streifenwagen staunte, als sie an der Kreuzung Franziska-Spiegel-Straße Ecke Kurt-Schumacher-Straße ein e-Scooter vorbeikam. Es befanden sich zwei Personen auf dem schnellen Gefährt. Die 18-Jährige Freundin brachte ihren Freund nach Hause. Das ist aus Gründen der Verkehrssicherheit sehr bedenklich. Es kam aber noch schlimmer, der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:50

    POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Motorradfahrer rutscht über Fahrbahn

    Vlotho (ots) - (jd) Ein 29-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr am Sonntag (10.08.), um 21.05 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Herforder Straße in Richtung Exter und beabsichtigte, nach links auf die Neue Landstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich verlor er auf Getreidekörnern, die sich auf der Fahrbahn befanden, die Kontrolle über sein Motorrad und ...

    mehr
