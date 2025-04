POL-E: Essen: PKW-Fahrer erfasst 5-jähriges Mädchen und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen: Am Donnerstag (10. April) gegen 20:15 Uhr meldeten Zeugen, dass sich an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Altenessener Straße eine maskierte Person befände, die mit einer Schusswaffe drohe, Personen zu erschießen. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen beim Verlassen der Wohnung vorläufig festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Es handelt sich ...

mehr