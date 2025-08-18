PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Ein Pkw-Fahrer verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Samstag (16.08.2025) ereignete sich gegen 14:50 Uhr in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 26-jähriger Herforder befuhr mit seinem Skoda die Wiesestraße. An einer in Höhe eines Freizeitbades befindlichen Fußgängerampel bremste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihm befindlicher 32-jähriger Bünder erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Fiat ungebremst auf. Dadurch erlitt er mehrere Verletzungen. Die beiden Pkw wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3500,- Euro beziffert. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Wiesestraße einseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 10:05

    POL-HF: Sachbeschädigung - Heckscheibe einer Baumaschine zerstört

    Herford (ots) - (hd) Am vergangenen Freitag (15.08.2025) stellten die Mitarbeiter eines Bauunternehmens um 07:15 Uhr einen Schaden an einer an der Neumarkstraße in Herford abgestellten Baumaschine fest. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar ein mittels Bauzäunen abgesperrtes Gelände betreten und dort mit einem faustgroßen Stein die Heckscheibe eines Baggers ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:03

    POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Ladendieb stößt Detektiv zur Seite und entkommt

    Löhne (ots) - (hd) Am Freitag (15.08.2025) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 17:35 Uhr einen Diebstahl in einem Warenhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne. Ein junger Mann hatte mehrere Tabakpäckchen im Gesamtwert von ca. 110,- Euro eingesteckt und sich mit diesem zum Ausgang des Marktes begeben, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:09

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter scheitern an Türen beim Einbruch

    Hiddenhausen (ots) - (um) Gleich an zwei Häusern an der Maschstraße versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich einzubrechen. Die Taten geschahen in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, vermutlich eher in der Nacht zum Donnerstag (14.08.). Die Einbrecher hebelten dabei in einem Fall an der Haustür und in einem weiteren Fall an einer Kellertür bevor sie erfolglos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren