Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Ein Pkw-Fahrer verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Samstag (16.08.2025) ereignete sich gegen 14:50 Uhr in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 26-jähriger Herforder befuhr mit seinem Skoda die Wiesestraße. An einer in Höhe eines Freizeitbades befindlichen Fußgängerampel bremste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihm befindlicher 32-jähriger Bünder erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Fiat ungebremst auf. Dadurch erlitt er mehrere Verletzungen. Die beiden Pkw wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3500,- Euro beziffert. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Wiesestraße einseitig gesperrt werden.

