Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Montabaur-Elgendorf / Dernbach auf der L312 (ots)

Am heutigen Freitag befuhr ein grüner vierachsiger LKW kurz vor 11:30 Uhr die L312 von Montabaur-Elgendorf kommend in Fahrtrichtung Dernbach (WW). Beim Überqueren des am Ortsrand befindlichen Bahnüberganges wurde die dort angebrachte Bahnschranke durch das Führerhaus des LKW´s herausgerissen. Dieser setzte im Anschluss seine Fahrt ungehindert fort ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Etwaige Zeugen der Verkehrsunfalles werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell